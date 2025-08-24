Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à prendre la RAAL en défaut ce soir. Les prestations individuelles reflètent une certaine impuissance dans le compartiment offensif.

Scherpen (6) : pratiquement aucune intervention à effectuer, si ce n'est boxer quelques ballons aériens sur corner

Burgess (7,5) : très calme derrière pour écarter le danger quand la RAAL poussait et insistait via des centres



Mac Allister (6,5): match sobre du défenseur argentin, bien placé et accrocheur dans les duels

Leysen (6) : de plus en plus inspiré par l'école de roublardise de Christian Burgess avec des interventions à la limite, des anticipations très à propos pour cacher une certaine lenteur, également passé maître dans l'art de se faire oublier par l'arbitre et de lâcher son homme au bon moment

Khalaili (7) : toujours à la recherche de la provocation sur son flanc et de relais dans l'intérieur du jeu mais bien pris dans la tenaille des Loups

Vanhoutte (6,5) : toujours à la baguette pour orienter le jeu de l'Union et demander le ballon à ses défenseurs

Zorgane (6,5) : Très juste pour accélérer le jeu saint-gillois avec des passes en un temps mais plus en difficulté par la suite.

Castro Montes (6) : quelques incursions intéressantes pour permettre à l'Union de changer de côté après avoir monopolisé le pressing de la RAAL sur le côté de Khalaili. Niang a apporté un peu plus de verticalité à sa montée au jeu au repos.

Ait El Hadj (6,5): à son aise sur le terrain synthétique de l'Easi Arena mais pas assez tranchant pour faire le lien entre le milieu de terrain et le duo d'attaque. Remplacé au repos par Boufal, qui n'a pas beaucoup plus apporté.

Rodriguez (7,5): sans doute le meilleur Unioniste de la partie. L'Équatorien a gagné pratiquement tous ses duels de la tête et s'est montré très incisif pour prendre le dos de la défense de la RAAL, pratiquement le seul à tenter sa chance aujourd'hui, avec notamment deux frappes bien sorties par Peano en première mi-temps.

Florucz (4): prestation très compliquée en ce qui le concerne. Lamego l'a très rapidement sorti du match. Souvent en difficulté face à l'intensité des Loups dans les duels.