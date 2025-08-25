Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?

Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?
Photo: © photonews
Après le départ d'Eberechi Eze, Crystal Palace étudie une option de transfert tardive pour Chrístos Tzólis. Le club de Premier League veut conserver sa puissance offensive, malgré le timing serré du mercato.

Chrístos Tzólis s’est imposé la saison dernière comme l’un des joueurs phares du Club de Bruges. L’attaquant grec était arrivé l’été dernier en provenance du Fortuna Düsseldorf pour 6,5 millions d’euros et a depuis inscrit douze buts et délivré huit passes décisives toutes compétitions confondues.

Un départ urgent ?

Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs, dont Wolverhampton, Everton et Crystal Palace. Selon TransferFeed, Crystal Palace envisagerait de passer à l’action pour Chrístos Tzólis, après le départ d’Eberechi Eze.

Le club londonien recherche un remplaçant direct sur l’aile gauche et considérait déjà Chrístos Tzólis comme un profil correspondant aux besoins de son entraîneur Oliver Glasner. Mais le temps presse : Crystal Palace a également manifesté de l’intérêt pour Joel Ordonez.

Bruges ne veut pas vendre

Jusqu’ici, le Club de Bruges n’a montré aucune intention de laisser partir Chrístos Tzólis. Le club souhaite conserver son noyau intact en vue de la Coupe d'Europe et précise qu’il faudrait une offre exceptionnelle pour faire bouger les choses.

Sous contrat jusqu’à la mi-2028 à Bruges, Chrístos Tzólis s’est rapidement adapté au football belge. Sa valeur marchande a grimpé et le Club le considère comme un joueur clé de son projet actuel. Un départ à court terme aurait un impact sportif majeur.

