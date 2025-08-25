Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nikola Stulic est sur le point de quitter Charleroi pour rejoindre l'US Lecce. L'attaquant serbe de 23 ans devrait y signer un contrat de quatre saisons.

Charleroi a officialisé la semaine dernière l’arrivée d’Aurélien Scheidler, en provenance du FCV Dender, pour environ un million et demi d’euros. Ce transfert en disait déjà long sur l’avenir de Nikola Stulic.

L’attaquant est depuis quelque temps annoncé sur le départ, et cela semble désormais tout proche. Le journaliste Sacha Tavolieri rapporte qu’il va quitter le club.



Un accord aurait été trouvé entre l’US Lecce et Charleroi (un accord personnel avait déjà été trouvé). Le club italien, qui s’est maintenu de justesse en Serie A la saison dernière, veut cette fois assurer son maintien avec un peu plus de marge.

Le montant de l’opération serait d’environ 5 millions d’euros. Il s'apprête à entrer dans le top 10 des plus grosses ventes de l’histoire du Sporting Charleroi

Stulic, 23 ans, devrait s’engager pour quatre saisons. Avec Charleroi, il a disputé 58 matchs et inscrit 19 buts.