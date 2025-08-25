OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

L'ancien joueur du Standard Farouk Miya, sans club depuis l'été 2024, a trouvé un nouveau défi. Il rejoint un club de deuxième division grecque.

Vous souvenez-vous de Farouk Miya ? C'est un milieu de terrain ougandais qui a évolué sous les couleurs du Standard entre 2016 et 2018. D'abord prêté au club en janvier 2016, il avait rejoint définitivement la formation de la cité ardente à l'été suivant pour 400 000 euros.

Il n'a cependant connu que sept apparitions avec les Liégeois, notamment puisqu'il a été prêté en juin 2017 à Mouscron et en février 2018 au FK Sabail (Azerbaïdjan). En juillet 2018, il a ensuite quitté les Rouches pour rejoindre le HNK Gorica en Croatie pour un montant de transfert de 100 000 euros.

Son passage n'a donc pas laissé de grandes traces. L'un des matchs qui l’avait quelque peu révélé sous la tunique rouge et blanche, c'était face à Mouscron. Il avait été élu homme du match lors de la victoire du Standard sur le score de 4-1 en avril 2016.

Mais alors que devient-il désormais ? Après son passage d'un an en Croatie, il a passé deux saisons au Konyaspor en Turquie (2019-2021). Après plusieurs mois sans club suite à la fin de son contrat avec le club turc en août 2021, il a ensuite signé en Ukraine au FK Lviv en janvier 2022 puis de nouveau en Turquie sept mois plus tard au Çaykur Rizespor.

Le 1er juillet 2024, son contrat étant expiré, il s'est retrouvé sans club. Près d'un an plus tard, il vient enfin de retrouver un nouveau défi. Il rejoint le GS Ilioupolis en deuxième division grecque. Sa signature a été officialisée ce lundi.