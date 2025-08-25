OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

Maxim Kireev est officiellement joueur du KV Malines. L'ailier de 21 ans a signé pour quatre saisons et arrive en provenance du Lierse, où il évoluait depuis 2023.

Son transfert était attendu, mais c’est désormais officiel. Maxim Kireev est depuis lundi un nouveau joueur du KV Malines, comme l’a annoncé le club.

Le joueur a signé un contrat de quatre saisons. Kireev avait rejoint le Lierse en 2023, après avoir évolué à Anderlecht entre 2013 et 2022, avant d’être libéré par les Bruxellois.



"J’ai hâte de retrouver le terrain. J’ai subi une opération à l’aine il y a quelques mois. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel, j’espère rejouer rapidement", a-t-il confié aux médias du club.

Le directeur sportif Tom Caluwé s’est également exprimé sur cette arrivée : "Maxim peut franchir de belles étapes dans son développement chez nous. Si nous l’avons lié pour quatre ans, ce n’est pas pour rien."

"Il a déjà montré en 1B qu’il possédait beaucoup de potentiel. Pour l’instant, il doit surtout retrouver la condition pour être apte aux matchs. Une fois que ce sera le cas, il sera un vrai renfort pour notre noyau," conclut-il.