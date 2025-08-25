Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

Très peu utilisé par Nicky Hayen au Club de Bruges, Zaid Romero pourrait quitter la Venise du Nord pour rejoindre le Santos FC, qui s'intéresse à ses services. En difficulté en championnat, le club brésilien compte parmi ses joueurs un certain Neymar.

La saga Joël Ordonez ne laisse que peu de place à Zaid Romero au Club de Bruges. Le défenseur central argentin (25 ans) est toujours derrière Brandon Mechele et Jorne Spileers dans la hiérarchie et n'a eu droit qu'à 65 minutes de temps de jeu réparties sur quatre rencontres depuis le début de la saison.

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Romero n'a jamais été en odeur de sainteté au Jan Breydel. Depuis son arrivée l'été dernier, il a pris part à 20 rencontres sous les couleurs des Blauw & Zwart, pour un total de 941 minutes. Un bilan insuffisant pour un joueur proche de la pleine maturité, qui cherche à réaliser une saison de référence.

Zaid Romero futur coéquipier de Neymar au Brésil ?

Il est clair que pour en réaliser une, Zaid Romero devra quitter la Venise du Nord. Et selon les informations de César Luis Merlo, journaliste spécialisé dans le football sud-américain, ce serait le Santos FC qui serait intéressé par ses services.

À la dérive en championnat, avec une piètre 15e place sur 20 équipes après 20 journées, le club historique du Brésil est celui où Neymar est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025. L'ancien club de la légende Pelé a remporté huit championnats du Brésil et trois Copa Libertadores (la Ligue des Champions locale), notamment.

Un intérêt donc, mais pas encore d'offre formelle du Santos FC, tandis que, selon la même source, des clubs mexicains et espagnols se seraient également renseignés. Le Club de Bruges n'a pas encore formulé de demande claire, mais son défenseur central est estimé à trois millions d'euros sur Transfermarkt. Le FCB avait déboursé le double l'été dernier pour le recruter.