Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

Chaque victoire, match nul ou qualification rapporte des points supplémentaires à la Belgique pour le coefficient UEFA.

La présence du Club de Bruges et de l’Union en phase de groupes signifie que la Belgique comptera deux équipes en Ligue des champions, où les points valent plus qu'en Europa League ou Conference League.



Plus la Belgique récolte de points de coefficient, plus elle consolide sa place dans le top 10 européen. Ce classement fixe le nombre de billets européens attribués et garantit au champion national un accès direct à la Ligue des champions.