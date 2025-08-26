Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer
Si le Club de Bruges atteint la phase de ligue de la Ligue des champions, ce sera bien plus qu'un exploit sportif. Le football belge dans son ensemble en sortirait renforcé.
1. Le coefficient UEFA et le classement
Chaque victoire, match nul ou qualification rapporte des points supplémentaires à la Belgique pour le coefficient UEFA.
La présence du Club de Bruges et de l’Union en phase de groupes signifie que la Belgique comptera deux équipes en Ligue des champions, où les points valent plus qu'en Europa League ou Conference League.
Plus la Belgique récolte de points de coefficient, plus elle consolide sa place dans le top 10 européen. Ce classement fixe le nombre de billets européens attribués et garantit au champion national un accès direct à la Ligue des champions.
Actuellement, la lutte avec des pays comme l'Écosse, la Turquie et l'Autriche est particulièrement intense. Chaque point supplémentaire peut faire la différence dans les années à venir.
2. Un boost économique pour les clubs et la Pro League
La Ligue des Champions est une véritable mine d'or. Rien que pour sa participation, Bruges pourrait toucher entre 25 et 30 millions d’euros, sans compter les primes liées aux victoires ou aux matchs nuls.
Avec l’Union en plus, encore plus d’argent reviendra aux clubs belges, leur permettant d’investir dans la formation, les infrastructures et le recrutement.
Plus les équipes sont solides, plus le niveau général du championnat progresse, avec des retombées positives sur la scène européenne.
3. Plus de visibilité et d’attractivité
Avec deux représentants en Ligue des champions, la Pro League attire beaucoup plus l’attention à l’étranger.
Affronter les cadors européens rapporte plus en droits télé et en sponsoring, tout en rendant la Belgique plus séduisante pour les jeunes joueurs.
Pour les jeunes talents, la Belgique apparaît de plus en plus comme une porte d’entrée vers l’élite européenne.
4. Montée en puissance des clubs
Des matchs face au Real, au Bayern ou à Arsenal offrent aux joueurs et entraîneurs une expérience qu’ils ne trouvent nulle part ailleurs.
Le Club de Bruges a montré, lors de ses anciennes campagnes, que ce genre d’expériences rend l’équipe plus solide et mieux armée.
En tant que débutant, l’Union a l’occasion de grandir en se frottant aux cadors européens.
5. Impact à long terme sur le football belge
Un bon parcours européen augmente la valeur de notre championnat et permet de préserver à l’avenir les places directes pour la Ligue des champions.
Le Portugal et les Pays-Bas montrent l’exemple : aligner des équipes en phase de groupes saison après saison finit par payer.
Avec deux clubs en phase de groupes, la Belgique peut solidement s'ancrer dans le subtop européen.
