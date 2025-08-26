"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

Mercredi, le Club de Bruges défendra à domicile son avantage de deux buts contre les Rangers en barrages de la Ligue des Champions. Brandon Mechele souligne l'importance de garder son calme et a commenté la situation de Joël Ordonez.

Le Club de Bruges affrontera les Rangers ce mercredi soir lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart devront défendre leur avantage de deux buts obtenu lors du match aller à Ibrox.

Présent en conférence de presse ce mardi, Brandon Mechele sait que le Club est déjà bien positionné pour atteindre la phase de ligue de la C1. "Nous avons une bonne position de départ. C'est surtout notre première mi-temps là-bas qui était bonne. Si nous jouons comme ça, la qualification sera proche", a-t-il déclaré.



Si ça ne se passe pas bien, ce sera une grande déception"

"Pour le Club et le football belge, ce serait magnifique d’avoir deux équipes en Ligue des Champions. Si cela ne se passe pas bien, ce serait une très grande déception", a-t-il ajouté avec franchise.

"Nous comptons sur nos forces. Nous devons nous assurer que cela ne tourne pas mal. S’ils prennent l’avantage, nous ne devons pas paniquer", a poursuivi Mechele.

Ne pas se préoccuper du cas Joël Ordonez

Il a également été interrogé sur la situation d’Ordonez, qui souhaite quitter le club mais ne peut pas partir. Le joueur ne devrait probablement pas faire partie de la sélection.

"La situation d'Ordonez ? Je ne lui parle pas moins que d’habitude. La situation est ce qu’elle est. C’est dommage comment ça se passe. Pour l’instant, il participe un peu moins avec l’équipe. Il a fait des choix, le club aussi. Je ne sais pas comment tout cela va évoluer. Mais Spileers fait du bon travail, donc pour l’instant, nous ne devons pas trop parler d’Ordonez", a conclu Mechele.