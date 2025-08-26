Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin a été relégué en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. À un an de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant aimerait cependant rester en Ligue 1.

Lucas Stassin (20 ans) a totalement réussi sa première saison en Ligue 1, inscrivant 12 buts en 28 matchs de championnat pour Saint-Etienne. Malgré ces buts, cependant, les Verts sont descendus en Ligue 2, ce qui ne fait pas les affaires du Belge.

En effet, Stassin paraissait tout proche d'intégrer le noyau des Diables Rouges, et une saison entière en Ligue 2 risque de l'en éloigner. Un départ serait donc l'idéal, et plusieurs clubs (on a parlé du Racing Lens) s'intéressent à son profil.

Stassin vers Rennes ?

Désormais, selon Foot Mercato, le Stade Rennais en aurait même fait sa priorité pour la saison 2025-2026. Arnaud Kalimuendo a quitté le club breton, qui a donc besoin d'un nouveau n°9. Habib Beye, l'entraîneur de Rennes, est particulièrement fan de Stassin et aurait insisté pour son arrivée.

Problème : l'AS Saint-Etienne, qui a dépensé 10 millions d'euros l'été passé pour s'offrir Stassin en provenance de Westerlo, ne veut pas le voir partir si tôt. Le Belge est sous contrat jusqu'en 2028 et les Verts comptent sur lui pour remonter en Ligue 1 dès l'année prochaine.

Lucas Stassin, lui, espère bien sûr décrocher un transfert cet été et le projet de Rennes l'intéresserait, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour les matchs contre le Liechtenstein et le Kazakhstan ; s'il n'en fait pas partie, Stassin en tirera peut-être déjà des conclusions...