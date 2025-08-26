Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Lucas Stassin a été relégué en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. À un an de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant aimerait cependant rester en Ligue 1.

Lucas Stassin (20 ans) a totalement réussi sa première saison en Ligue 1, inscrivant 12 buts en 28 matchs de championnat pour Saint-Etienne. Malgré ces buts, cependant, les Verts sont descendus en Ligue 2, ce qui ne fait pas les affaires du Belge.

En effet, Stassin paraissait tout proche d'intégrer le noyau des Diables Rouges, et une saison entière en Ligue 2 risque de l'en éloigner. Un départ serait donc l'idéal, et plusieurs clubs (on a parlé du Racing Lens) s'intéressent à son profil. 

Stassin vers Rennes ? 

Désormais, selon Foot Mercato, le Stade Rennais en aurait même fait sa priorité pour la saison 2025-2026. Arnaud Kalimuendo a quitté le club breton, qui a donc besoin d'un nouveau n°9. Habib Beye, l'entraîneur de Rennes, est particulièrement fan de Stassin et aurait insisté pour son arrivée. 

Problème : l'AS Saint-Etienne, qui a dépensé 10 millions d'euros l'été passé pour s'offrir Stassin en provenance de Westerlo, ne veut pas le voir partir si tôt. Le Belge est sous contrat jusqu'en 2028 et les Verts comptent sur lui pour remonter en Ligue 1 dès l'année prochaine. 

Lucas Stassin, lui, espère bien sûr décrocher un transfert cet été et le projet de Rennes l'intéresserait, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour les matchs contre le Liechtenstein et le Kazakhstan ; s'il n'en fait pas partie, Stassin en tirera peut-être déjà des conclusions...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Lucas Stassin

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stulic - Bouchouari - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stulic - Bouchouari - Stassin

12:40
Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

10:30
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
2
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

18:40
Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

19:00
"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

18:20
Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

18:00
Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

17:30
Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète" Réaction

Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

15:20
Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved