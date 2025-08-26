Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Un départ se profile au Sporting Charleroi. Raymond Mommens, chef du recrutement des Zèbres, a vu son contrat être interrompu.

C'est une véritable icône du Sporting Charleroi qui va s'en aller. Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, Raymond Mommens (66 ans) a été libéré de son contrat à durée indéterminée, un an seulement après son arrivée.

Mommens a été un monument du Sporting durant sa carrière de joueur, disputant 335 matchs pour les Zèbres de 1986 à 1997. Il était également international belge, principalement durant sa faste période avec le Sporting Lokeren de 1977 à 1986 (357 matchs).

Raymond Mommens est également le joueur ayant disputé le plus de matchs au total en division 1 (sous ses différents noms), à savoir 613 pour les deux clubs dont il a défendu les couleurs.

Après 13 ans au FC Bruges où il occupait également le rôle de chief scout, Raymond Mommens était revenu au Mambourg l'été dernier, là aussi en tant que directeur du recrutement des Zèbres.

Mais la DH nous apprend donc que pour raisons budgétaires, le Sporting Charleroi a mis fin au CDI de Mommens. La décision aurait été prise il y a une dizaine de jours et l'intéressé est actuellement en période de préavis. Voilà qui ne rassurera pas les supporters du RCSC concernant la situation financière du club.