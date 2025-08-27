DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN met fin à la production de résumés, reportages et interviews sur le football féminin en Belgique.

Comme les années précédentes, DAZN diffusera encore une rencontre par journée en direct et gratuitement via l’application. En revanche, le magazine de résumés avec les images des autres matchs est supprimé. Les interviews et reportages que les clubs utilisaient pour leurs réseaux sociaux disparaissent également.

Selon Jan Mosselmans, COO de DAZN, l’entreprise respecte uniquement les termes de l’appel d’offres de la Pro League. "Nous ne devons diffuser qu’un seul match par journée en direct. Pour une visibilité supplémentaire, nous comptons sur la collaboration avec d’autres partenaires, comme les chaînes de télévision régionales", explique-t-il dans De Standaard.



Pieter De Windt, représentant de la Pro League, précise que le programme de résumés n’est pas encore définitivement abandonné. Des discussions sont encore en cours avec des parties intéressées, et les clubs peuvent diffuser eux-mêmes les matchs que DAZN ne retransmet pas, ou les proposer via des chaînes locales.

Anderlecht diffuse ses propres matchs

Anderlecht saisit l’opportunité et diffusera toutes les rencontres laissées de côté par DAZN via Mauve TV. Le porte-parole Mathias Declercq souligne que le club fait ici figure de pionnier dans le football féminin et souhaite offrir aux joueuses le même traitement qu’aux hommes.

Le champion en titre OHL envisage également de retransmettre les matchs sur ses propres canaux. L’entraîneur Arno Van Den Abbeel regrette la réduction de la couverture par DAZN et craint que cela ne fasse reculer le football féminin.