Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Killian Sardella a fait son retour à l'entraînement, mais il n'effectue pas le déplacement en Grèce. En revanche, Jan-Carlo Simic, pourtant annoncé sur le départ, est bien du voyage.

Le Sporting d'Anderlecht va déjà disputer l'une des rencontres les plus importantes de sa saison ce jeudi. Les Mauves affronteront l'AEK Athènes, en Grèce, dans le cadre des barrages de la Conference League.

Après le partage du match aller, durant lequel les joueurs de Besnik Hasi ont montré de belles choses sans parvenir à prendre les trois points, il faudra s'imposer dans le stade de l'AEK pour ne pas voir l'aventure européenne s'arrêter avant même le mois de septembre.



Lire aussi… La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

Plusieurs absents dans le groupe d'Anderlecht pour se rendre à l'AEK

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé la liste des joueurs montés dans l'avion ce mercredi. Il y a quelques surprises et plusieurs absents. Ilay Camara, de manière attendue, mais aussi Killian Sardella, sont absents. Le défenseur latéral a pourtant fait son retour à l'entraînement collectif et était pressenti pour être dans le groupe, mais Besnik Hasi a décidé de le laisser à Bruxelles.

Les nouveaux venus Mihajlo Cvetkovic et Cédric Hatenboer sont également absents, tout comme Moussa N'Diaye et Theo Leoni. Le milieu de terrain pourrait quitter le club, tandis que le défenseur est tout juste de retour du Sénégal après le décès inopiné de son frère et n'est pas en mesure de disputer la rencontre.

On note en revanche la présence de Jan-Carlo Simic, pourtant annoncé sur le départ. Le nouveau venu Yasin Özcan figure aussi dans la sélection, tout comme les jeunes Nathan De Cat, Anas Tajaouart, Ali Maamar et Elyess Dao.