Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est rentré à Bruxelles ce lundi. Il avait quitté le club quelques jours pour se rendre au Sénégal, son pays natal, après le décès de son jeune frère.

Anderlecht a fait match nul (1-1) jeudi dernier face à l’AEK Athènes. Cela s’est passé sans Moussa N’Diaye, qui était parti au Sénégal pour faire ses adieux à son jeune frère.

Le jeune Alpha, âgé de 13 ans, s’est noyé la semaine dernière sur une plage de Dakar. N’Diaye s’est rendu dans son pays natal pour dire adieu et soutenir sa famille. Il était donc logiquement indisponible quelques jours pour son employeur bruxellois.



N’Diaye de retour à Neerpede

Ce lundi, N’Diaye est revenu en Belgique, rapporte le Nieuwsblad. L’international sénégalais a déjà repris l’entraînement, mais individuellement. Un retour à l’entraînement collectif est prévu plus tard cette semaine.

Sa présence pour le match retour décisif à Athènes, jeudi prochain, reste incertaine. Le latéral gauche fera quoi qu’il arrive le déplacement en Grèce, mais il n’est pas sûr qu’il puisse jouer.

Lors du match aller de jeudi dernier, les supporters anderlechtois ont tenu à soutenir N’Diaye. Après treize minutes de jeu, une minute d’applaudissements a retenti au Lotto Park pour honorer la mémoire du jeune Alpha.