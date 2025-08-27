"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

Silvio Proto s'est exprimé sur l'importance de l'entourage pour les jeunes joueurs. L'ancien portier souligne qu'il faut être vigilant avec ses amis.

L'ex-joueur évoque dans un premier temps le cas de l'ancien Rouche Nathan Ngoy au micro de RTL Sports : "C’est bien qu’il soit parti pour tout l’entourage, après ce n’est pas loin, Lille est à côté."

"Tu n’as pas tous les gratteurs qui gravitent autour des joueurs", pointe-t-il. "Il y en a beaucoup, pour le pognon, pour les sorties, pour les filles, il y a plein de petits parasites qui tournent autour des jeunes joueurs."

Silvio Proto est clair, beaucoup sont des profiteurs : "Quand tu es dedans, ce sont tes copains, mais après ta carrière, ces gars-là, tu ne les vois plus !"

"J’en ai vu pas mal qui ont mal terminé à cause de personnes comme ça", conclut-il à ce sujet.

L'ancien portier des Mauves avait un message à faire passer aux jeunes joueurs. Fort de son expérience dans le milieu, Silvio Proto sait ce qu'il dit et sait à quel point l'entourage peut avoir un impact sur un joueur de haut niveau.