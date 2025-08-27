Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

Le Sporting Charleroi a recruté deux attaquants cet été, mais en a perdu beaucoup plus. Après Stulic, Dabbagh, Descotte, Benbouali et Kyei, c'est au tour de Youssuf Sylla de quitter le Mambourg.

En refusant les avances de La Gantoise, et surtout de l'Antwerp, pour rester au Sporting Charleroi, Rik de Mil espérait probablement un peu plus de continuité concernant ses cadres de l'équipe.

Adem Zorgane et Daan Heymans, les deux plaques tournantes, sont partis et la ligne offensive a été complètement métamorphosée. Les Zèbres ont recruté Antoine Colassin, en provenance du Beerschot, et Aurélien Scheidler, de Dender, mais ont perdu quasiment tous leurs autres attaquants formés au club.

Nikola Stulic a été officialisé à Lecce au terme d'une longue saga, Nadhir Benbouali est parti à Győr en Hongrie, Oday Dabbagh a rejoint Zamalek, Anthony Descotte a été prêté à Volendam et Grejohn Kyei, arrivé du Standard la saison dernière, est retourné chez les Rouches, où il reste sur une voie de garage.

Charleroi laisse filer Youssuf Sylla en Pologne

Dans le noyau, il restait donc deux attaquants de pointe appartenant déjà à Charleroi la saison dernière, mais qui étaient prêtés : Mondy Prunier, revenu des Francs Borains et aperçu à Eupen pendant l'été, où il n'a toutefois pas signé, et Youssuf Sylla.

Après un prêt peu concluant à Willem II (aucun but en 14 matchs), l'avant-centre de 22 ans et ancien international espoirs devait trouver de quoi se relancer, ce qui est désormais chose faite. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, la Dernière Heure et de Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé entre le joueur et le Jagiellonia Białystok, quatrième du dernier championnat de Pologne, qui a éliminé le Cercle en huitièmes de finale de la Conference League.

S'il doit encore trouver un accord final avec le club polonais, prévu dans les 48 heures, le Sporting Charleroi continue son ménage dans le noyau, mais Rik de Mil a de moins en moins de possibilités pour composer son équipe. Les Zèbres devraient cependant encore bouger d'ici à la fin de la fenêtre des transferts, fixée au 6 septembre à minuit.

