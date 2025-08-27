L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

Le Club de Bruges est à nouveau sur le point de réaliser un gros coup financier. Un ticket pour la Ligue des Champions rapporterait au moins 35 millions d'euros aux Blauw en Zwart, une somme qui ne ferait qu'accentuer l'écart avec la concurrence belge.

Depuis 2015, les Blauw en Zwart ont déjà récolté près de 300 millions d’euros de primes européennes, a calculé Sporza. La présence constante en Ligue des Champions et les belles campagnes dans d’autres compétitions font du Club une véritable puissance financière en Belgique.

Les autres clubs belges doivent se contenter de beaucoup moins. La Gantoise suit comme “best of the rest” avec 84,2 millions d’euros, principalement grâce à sa campagne historique de C1 en 2015 et à ses participations régulières à l’Europa League et à la Conference League.



Anderlecht arrive beaucoup plus loin derrière

Genk a engrangé près de 63 millions d’euros, tandis que l’Union, avec sa participation imminente à la Ligue des Champions, pousse son total vers les 59 millions. Anderlecht reste bloqué à 58 millions, en raison de plusieurs campagnes européennes manquées ces dernières années.

Derrière, on retrouve l’Antwerp (34,7 millions), le Standard (24,5 millions), le Cercle de Bruges (8,5 millions) et Zulte Waregem (5,1 millions) — mais ces montants pâlissent face au géant de Flandre occidentale.

Des critiques mettent en garde contre ce système de primes qui élargit de plus en plus l’écart entre le Club de Bruges et le reste. Pourtant, les récents succès de l’Union et de l’Antwerp prouvent que les autres restent capables de tenir tête au colosse financier.