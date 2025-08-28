Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

Le Bayern de Vincent Kompany connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Deux clubs belges se mesureront à la formation allemande.

Vincent Kompany a déjà officiellement entamé sa deuxième saison avec le Bayern Munich depuis mi-août. Trois matchs ont déjà été disputés par les Bavarois : une victoire contre Stuttgart en Supercoupe d'Allemagne (1-2), un succès sans difficulté contre Leipzig pour le premier match de championnat (6-0), et une autre victoire, cette fois de justesse, contre une formation de D3 allemande, le SV Wehen, en Coupe d'Allemagne (2-3).

En plus des compétitions allemandes, le Bayern jouera comme chaque année la Ligue des Champions. L'objectif pour le club allemand est évidemment de la remporter.

L'équipe entraînée par Vincent Kompany a déjà six Ligues des Champions à son palmarès. La dernière remonte à la saison 2019/2020. La remporter cette année pourrait être une énorme réussite pour l'entraîneur belge, mais pour le moment cela semble très loin.

Les adversaires du Bayern

Ce jeudi a eu lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le Bayern connaît donc désormais ses adversaires. Les Allemands affronteront les deux clubs belges qualifiés pour la compétition à domicile.

En effet, ils affronteront l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges à l'Allianz Arena. Voici les autres équipes auxquelles Kompany et ses hommes seront opposés : Chelsea (domicile), le Sporting (domicile), le PSG (extérieur), Arsenal (extérieur), le PSV (extérieur) et Paphos (extérieur).

