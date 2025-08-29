Le Club de Bruges et l'Union comme bouée de secours ? Le danger qui plane sur la saison européenne belge

Le coefficient belge vacille après un début de campagne européenne décevant. Tandis que les Pays-Bas avancent avec six clubs, la Belgique doit se contenter de trois représentants.

Avec trois clubs encore en lice en Europe, la Belgique a beaucoup moins de chances de récolter des points. La pression repose sur Bruges, l’Union et Genk.

La belle victoire contre les Rangers a rapporté 1,400 point de coefficient. Mais ce succès a vite été éclipsé par l’élimination d’Anderlecht face à l’AEK Athènes et par la fin prématurée du parcours européen de Charleroi.



Lire aussi… Le Club de Bruges et l'Union défieront le Bayern de Kompany : "ça rend le match spécial"

Battus en barrages par le Lech Poznan, les Limbourgeois se sont tout de même qualifiés pour l’Europa League. Une petite consolation qui ne suffit pas à compenser : la Belgique démarre la saison européenne avec une base bien plus réduite que ses rivaux portugais et néerlandais.

La lutte pour la dixième place

Ces derniers jours, le Portugal a fait un bond en avant. Avec Benfica en Ligue des champions et Braga en pleine forme, les clubs portugais ont ajouté 1,700 point, réduisant encore l’écart avec la Belgique. La bataille pour la dixième place – qui offre des tickets européens supplémentaires – devient plus intense que jamais.

Le Club de Bruges et l’Union devront réaliser des exploits en Ligue des champions pour maintenir la Belgique dans la course. Genk devra miser sur un long parcours en Europa League.