L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

Appelé pour la première fois chez les Diables Rouges, Charles Vanhoutte pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise avant la fin du mercato. L'OGC Nice se montre très insistant pour le recruter.

Dans le football, les choses peuvent aller très vite. De plus en plus important à l'Union depuis son arrivée en provenance du Cercle en 2023 contre un million d'euros et auteur d'un excellent début de saison, le milieu de terrain de 26 ans est récompensé cette semaine.

Vendredi, il a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges par Rudi Garcia. Son premier déplacement avec l'équipe nationale se fera au Liechtenstein, avant la réception du Kazakhstan.



Lire aussi… Nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise ? Un club de Ligue 1 veut recruter Charles Vanhoutte

Nice insiste pour recruter Charles Vanhoutte

Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule, et Charles Vanhoutte pourrait obtenir son transfert vers l'un des cinq grands championnats européens. L'OGC Nice est très intéressé par ses services et pousse pour le recruter.

Après une première offre refusée ce vendredi, une deuxième proposition aurait été formulée ce samedi par les Aiglons, selon les informations de Het Laatste Nieuws. Elle pourrait avoisiner les dix millions d'euros et ainsi convaincre les dirigeants unionistes.

Malgré la Ligue des Champions, Charles Vanhoutte pousserait pour rejoindre l'OGC Nice, où il trouverait une belle augmentation salariale. Le néo-Diable Rouge pourrait tout de même y disputer une coupe d'Europe : l'Europa League.