OFFICIEL : une personnalité iconique du RAEC Mons a remis sa démission

Un homme iconique et énormément apprécié au RAEC Mons a décidé de quitter le club. Alessandro Cordaro, qui était coach de l'équipe B, mais aussi adjoint dans le staff de l'équipe de D1 ACFF, a démissionné.

Alessandro Cordaro s'est confié à Sudinfo afin d'expliquer son départ. "C’est une décision mûrement réfléchie. Je pars le cœur gros, peiné de tourner la page de façon si soudaine, de laisser mes gamins en P1, auxquels je me suis attaché, mais aussi ce public avec lequel j’entretenais un lien si particulier, indéfectible," explique-t-il.

C'est la fin d'une époque pour le club montois. L'ex-footballeur représentait parfaitement l'ADN du club et sa "renaissance". "Lorsque je me suis engagé, à cette époque-là et même après, je l’ai fait pour un projet axé sur le jeune et le montois", précise-t-il.

"Or, il faut se rendre à l’évidence, le jeune Montois n’a visiblement plus sa place au sein du RAEC Mons actuel, qui accueillera bientôt plusieurs Jamaïcains susceptibles d’être privilégiés aux gamins du centre de formation pour prétendre à une place en équipe première."

Il n'adhérait plus au projet : "En fait, je ne m’y retrouve plus, je ne reconnais plus le projet que j’avais accepté de rejoindre, de soutenir et je préfère partir un peu triste, certes, mais fidèle à mes convictions et ma ligne de conduite."

L'ancien capitaine ne ferme cependant pas la porte à un futur retour : "Ce n’est pas un adieu, j’en suis convaincu. Je vais me ressourcer, passer du temps en famille, avec ma fille de 8 ans, et puis qui sait ?"