Où en est le mercato du Club de Bruges ? Le président Bart Verhaeghe se livre
Photo: © photonews
Malgré plusieurs intérêts, le Club de Bruges souhaite conserver un effectif solide pour la Ligue des Champions. Le président Bart Verhaeghe s'est exprimé sur la fin du mercato des Blauw & Zwart.

La qualification pour la Ligue des Champions représente une excellente affaire pour le Club de Bruges, tant sur le plan sportif que financier. Les Blauw & Zwart ont une nouvelle fois prouvé qu’ils avaient leur place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

À Venise du Nord, le mercato a été agité, notamment à cause de la saga Ardon Jashari. Le Club de Bruges est désormais confronté à un dossier similaire avec Joël Ordonez, qui pousse pour rejoindre l’Olympique de Marseille… lequel se déplacera justement à Bruges fin janvier en Ligue des Champions.

Le mercato du Club de Bruges est-il déjà terminé ?

À trois jours de la fin du mercato international, fixé au 1er septembre à minuit, Christos Tzolis, Raphael Onyedika, Joël Ordonez et Joaquin Seys ont tous été liés à des rumeurs de transfert ces derniers jours.

Dans un entretien accordé au Standaard, le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, s’est exprimé sur la fin du mercato brugeois, qu’il annonce calme :

"Nous nous tenons au plan et nous n’allons pas faire de folie de dernière minute. Nous n’allons rien faire de très osé et je ne m’attends pas à beaucoup de mouvements." Si cela ne tenait qu’à lui, le mercato du Club serait déjà terminé, mais l’OM ou un autre club pourrait encore revenir à la charge avec une nouvelle offre.

