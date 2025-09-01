Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Le Racing Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh. L'attaquant sud-coréen s'envole pour Stuttgart contre un montant hallucinant de 28 millions d'euros, bonus compris. Genk va signer l'attaquant suédois Jusef Erabi, en provenance de Hammarby.

C'est une offre hallucinante qui est arrivée sur la table des dirigeants du Racing Genk, ce dimanche. Stuttgart a proposé 28 millions d'euros pour Hyeon-gyu Oh, qui sera chargé de remplacer Nick Woltemade en Bundesliga.

Une offre impossible à refuser pour les dirigeants limbourgeois, malgré le départ presque déjà acté de Tolu Arokodare vers Wolverhampton. Genk va donc devoir recruter un nouvel attaquant de pointe avant la fin du mercato.



Jusef Erabi va remplacer Oh à Genk

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, il s'agira de Jusef Erabi, déjà suivi par les Limbourgeois en début de mercato pour remplacer Arokodare. Il avait d'abord rejeté l'offre de Genk, mais le départ d'Oh lui offrira une meilleure place dans la hiérarchie, ce qui l'aurait fait changer d'avis.

Le Racing Genk débourserait environ cinq millions d'euros pour recruter l'attaquant de 22 ans, qui a notamment participé à l'élimination du Sporting Charleroi en Conference League en inscrivant le but du 0-1 au match retour, au Mambourg.

Auteur de 29 buts et 4 passes décisives en 99 apparitions avec Hammarby, Jusef Erabi, ancien international espoir suédois, sera en concurrence avec Robin Mirisola, jeune talent de 18 ans auteur d'une belle prestation contre Zulte Waregem, et Aaron Bibout, recrue estivale des Limbourgeois.