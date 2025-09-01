OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

C'est officiel, Alessio Castro-Montes quitte l'Union Saint-Gilloise et s'engage à Cologne. La signature du milieu droit belge dans le club de Bundesliga a été officialisée ce lundi en fin d'après-midi.

Après n'avoir jusqu'à présent connu que des aventures en Belgique, il passe un véritable cap dans sa carrière en rejoignant un club jouant dans l'un des cinq plus grands championnats européens. Le Trudonaire a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028.

L'Union Saint-Gilloise empoche deux millions d'euros avec ce transfert. Le joueur est simplement vendu au même montant pour lequel il est arrivé en provenance de La Gantoise en septembre 2023.



En ce début de saison, le médian de 28 ans a pris part à quatre rencontres des Unionistes. Il est souvent monté au jeu en cours de match pour apporter de la fraîcheur. Contre Anderlecht ce dimanche, il est resté sur le banc durant toute la rencontre, ce qui présageait déjà son départ.

Avec l'équipe championne en titre, il a disputé un total de 82 matchs, inscrit six buts et délivré huit passes décisives. Avant son passage dans la capitale bruxelloise, il avait joué pour les Buffalos (2019-2023), la KAS Eupen (2017-2019) et Saint-Trond (2015-2017). Le joueur belge a été formé en partie au Standard (2004-2011) et à Anderlecht (2011-2015).

Avec Cologne, l'objectif sera de se maintenir en Bundesliga. La saison dernière, le club allemand est remonté dans l'élite du football allemand après être descendu une saison plus tôt.