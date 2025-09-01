Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

Théo Leoni pourrait bien finalement quitter Anderlecht pour rejoindre le deuxième échelon du football français.

Anderlecht fait face à un problème bien connu : celui des joueurs excédentaires. Théo Leoni, Mats Rits et Majeed Ashimeru pèsent sur le noyau.

Conscient de cette surcharge, Olivier Renard s’est fixé comme priorité d’alléger l’effectif pour maintenir la compétitivité de son groupe. Mats Rits et Théo Leoni figuraient ainsi dans le viseur du KV Malines, où leur arrivée aurait surtout dépendu d’un éventuel départ de Rob Schoofs vers l’Union SG, pour remplacer Charles Vanhoutte.



Mais à ce stade, le dossier reste en suspens. Pire pour les Malinois : une source étrangère évoque désormais une autre piste pour Théo Leoni.

Leoni vers la Ligue 2 pour plus d’un demi-million ?

Selon les informations de Foot Mercato (Santi Aouna), le milieu de terrain serait sur le point de rejoindre le Stade de Reims en Ligue 2. Un accord a été trouvé entre l'équipe française et Anderlecht. Un autre joueur belge a d'ailleurs officiellement rejoint le club ce lundi : Norman Bassette.

Le transfert serait évalué à 600.000 euros. La formation bruxelloise dispose encore de quelques heures pour finaliser l’opération, qui permettrait de soulager un peu sa situation financière.