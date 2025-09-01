Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

Filip Szymczak va rejoindre le Sporting Charleroi. Il va renforcer le secteur offensif des Zèbres après le départ de Nikola Stulic, même s'il est loin d'en avoir le même profil.

Rik De Mil n'avait pas beaucoup d'options en pointe ce samedi pour remplacer Nikola Stulic, parti à Lecce. Aurélien Scheidler était titulaire en pointe, mais on est en droit de se demander si le néo-Zèbre a le profil pour jouer seul devant.

Charleroi va donc, comme l'annonce La Dernière Heure, transférer un joueur de plus dans le secteur offensif. Alors que Youssuf Sylla, qui n'avait pas été intégré au noyau A par De Mil, a rejoint la Pologne ce dimanche, c'est Filip Szymczak (23 ans) qui va faire le chemin inverse.

Szymczak va signer au Sporting Charleroi en provenance du Lech Poznan, avec lequel il a disputé 120 matchs et a eu l'occasion de disputer la Conference League ainsi que les qualifications pour l'Europa League.

Ironie du sort : Filip Szymczak était même tout récemment en Belgique, puisque le Lech Poznan a affronté le KRC Genk en barrages pour l'Europa League. Il n'avait pas joué lors de la large défaite de son club à domicile (1-5), et est monté au jeu pour une demi-heure jeudi avec une victoire à la clef (1-2).

Szymczak sera prêté avec option d'achat au Sporting Charleroi. S'il présente un profil intéressant, il est intéressant de noter que l'ex-international polonais U21 (28 caps) peut évoluer à tous les postes de l'attaque, et n'a inscrit que 12 buts en 120 matchs pour le Lech Poznan, en jouant devant, à gauche et à droite selon les périodes.