De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

Trêve internationale oblige, la Pro League est en pause. Mais il faut bien que les clubs gardent leurs joueurs en activité.

Charleroi et Louvain ont enfin pu souffler avant la trêve internationale. Après avoir partagé lors de la journée inaugurale, les deux équipes ont décroché leur première victoire le weekend dernier.

Là où Charleroi s'est imposé 3-1 contre le Standard grâce à un Parfait Guiagon à nouveau en grande forme, David Hubert a signé sa première victoire depuis son arrivée à Den Dreef grâce à un but du Standard contre son camp.

Carolos et Louvanistes étaient à nouveau opposés aujourd'hui, cette fois dans un match amical, avec pour but de garder tout le monde dans le rythme. Mission réussie : les deux entraîneurs ont fait tourner leur effectif.

Des premières apparitions des deux côtés

Du côté des Zèbres, cela a notamment permis aux nouvelles recrues comme Jules Gaudin, Kevin Van den Kerkhof ou Aurélien Scheidler de perfectionner leurs automatismes. Patrick Pflücke et Filip Szymczak ont également appris à connaître leurs nouveaux coéquipiers.

Tout cela a donné un match assez décousu, conclu sur le score de 3-3. Un galop d'entraînement qui doit permettre aux deux équipes de rentrer véritablement dans leur saison. Les Zèbres reprendront avec un déplacement au Cercle de Bruges, Louvain ira de son côté à Zulte Waregem.