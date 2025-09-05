OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge
Photo: © photonews

Le RFC Seraing a officialisé une nouvelle arrivée ce vendredi après-midi. Emmanuel Da Costa rejoint le club liégeois.

La nouvelle recrue sérésienne arrive en provenance de la RAAL La Louvière. Alors qu'il venait de signer chez les Loups en juillet cet été, il quitte déjà le club "afin d’avoir plus de temps de jeu" précise le club. Il n'aura participé à aucun match officiel avec l'équipe fraîchement promue en Pro League.

"Bonne chance dans ton nouveau club et pour la suite de ta carrière !," écrit la formation louviéroise à propos du joueur. Le Belgo-Congolais de 21 ans a paraphé un contrat d'une saison avec une année en option à Seraing.

Emmanuel Da Costa évolue au poste d'arrière droit, mais peut également jouer en tant que défenseur central. "Je suis très content d’être ici ! Seraing est un club qui peut me permettre de me lancer en tant que jeune joueur, et je sais que j’aurai l’opportunité d’évoluer à un haut niveau avec ce club !," explique le joueur.

Je connais très bien Mario Mendoza

Son choix de rejoindre le RFC Seraing était mûrement réfléchi, il a été convaincu par le directeur sportif : "Je connais très bien Mario Mendoza depuis plusieurs années. On s’est parlé à plusieurs reprises durant cette période estivale et on a établi de bons contacts. C’est comme ça que je suis arrivé ici.”

“Je veux gagner le plus de matchs possibles, et aider l’équipe à faire une belle saison. Sur le plan individuel, je veux évidemment jouer le plus possible !," conclut-il.

