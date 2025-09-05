OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

Le Sporting de Charleroi a recruté un nouveau joueur pour son équipe réserve en cette fin de mercato en Belgique.

Il s’agit de Djulys Gomis. Le joueur a rejoint définitivement les Zèbres où il a signé son tout premier contrat professionnel en provenance de l’équipe B du SM Caen. Une photo de l’ancien Caennais aux côtés du directeur exécutif Mehdi Bayat a été partagée par le club.

Le jeune talent de 19 ans évolue au poste d’arrière droit, mais peut également évoluer en tant que milieu droit. Il a signé pour une saison avec un an en option.

Le Sporting de Charleroi B évolue en D1 ACFF. Deux matchs ont déjà été disputés en ce début de saison par l’équipe réserve. Le bilan est le suivant : une défaite et une victoire.

Il y a d’abord eu ce revers contre Mons en ouverture. Les Carolos se sont inclinés 1-2 à domicile. Les hommes de Steeven Willems se sont relevés trois jours plus tard en allant chercher trois points importants à Meux (1-3).

Après deux journées, les Zèbra Élites sont cinquièmes sur douze au classement. Mons est seul en tête avec six points. C’est la seule équipe à avoir débuté par un six sur six.