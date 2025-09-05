Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Le RSC Anderlecht décide au moment où ces lignes sont écrites du sort de Wouter Vandenhaute. Il est également possible que d'autres changements surviennent dans les jours ou semaines à venir. Qu'en sera-t-il, par exemple, du rôle d'Olivier Renard ?

Olivier Renard faisait partie des hommes arrivés sous l’ère Wouter Vandenhaute. La question est de savoir comment son travail de ces dernières années sera évalué, tout comme le recrutement et d’autres aspects.

Dimitri De Condé, possible successeur d’Olivier Renard à Anderlecht ?

Ces dernières années, les changements de figures clés ont été fréquents. Peut-être que cela se reproduira cette fois encore, même s’il n’y a, à ce jour, aucun indice laissant penser que cela se fera rapidement.

Dans le podcast de Het Laatste Nieuws, Frank Boeckx a avancé que Dimitri De Condé, en tant que directeur sportif, pourrait être une alternative intéressante. Il est actuellement directeur technique du Racing Genk.

De Condé ne rejoindra pas Anderlecht

Et qu’en dit l’intéressé lui-même ? Il a été très clair dans sa réaction : "Non, ils ne m’ont pas encore appelé. Pour moi, c’est limpide et je pense que tout le monde le sait : Genk est le club de mon cœur."

"Je ne pourrai jamais quitter Genk pour un autre club belge. Je ne peux pas, et c’est aussi un signal pour les joueurs. Les normes, les valeurs et l’amour du club deviennent rares. Si le directeur technique est instable dans son cœur ou dans ses propos, ce n’est pas un bon signal."