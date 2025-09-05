Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Le Club de Bruges a laissé filer deux précieux points le week-end dernier en Jupiler Pro League face à La Gantoise. Ce n'est pas la première fois que les Blauw en Zwart laissent des points en route après une rencontre européenne. Les critiques n'ont donc pas manqué de se faire entendre.

En milieu de semaine, le Club de Bruges avait tout donné face aux Rangers et s’était imposé avec autorité : 6-0. Mais lors de la Bataille des Flandres, l’équipe a montré beaucoup moins et a finalement manqué l’occasion de faire grimper le score.

En fin de match, elle a d’ailleurs été "punie" par une égalisation tardive : 1-1, et donc deux points perdus au classement. Cela a conduit certains supporters à émettre des critiques sur la mentalité affichée par les joueurs.

Siebe Van Der Heyden, de La Gantoise, a toutefois répliqué après la rencontre : "Nous, nous jouons toujours à fond et je pense que, pour le Club de Bruges, cela reste aussi la Bataille des Flandres. Donc je ne crois pas qu’ils aient levé le pied."

Un avis partagé par l’entraîneur du Club, Nicky Hayen : "Au final, nous avons commencé notre saison avec huit victoires et un match nul lors de nos dix premières rencontres. C’est très bien, même si le jeu n’a pas toujours été parfait."

Nicky Hayen se défend en s’appuyant sur les bons résultats obtenus jusqu’à présent par le Club de Bruges

Après la victoire à Waregem, Hayen avait déjà laissé entendre qu’il ne faudrait juger la qualité du jeu qu’en octobre et qu’en début de saison, ce sont surtout les résultats qui comptent. Pourtant, même sur ce plan, les supporters restent très critiques.

Selon eux, la saison dernière, trop de points avaient déjà été perdus après une confrontation européenne — un problème que l’Union SG, comme chaque année, connaît très peu. Pour les supporters, c’est ce qui a coûté le titre aux Blauw en Zwart, même si la campagne européenne des Brugeois avait été tout simplement exceptionnelle.

Nous avons voulu vérifier. Cette saison, le Club de Bruges affiche effectivement, comme le dit Nicky Hayen, 25 points sur 30 toutes compétitions confondues. En Europe, quatre victoires, une Supercoupe remportée, et seule une défaite contre le KV Malines est venue ternir le bilan.

Après les matchs européens, c’est contre La Gantoise que le Club a concédé ses premiers points. Et la saison dernière ? Le 22 septembre, une défaite contre La Gantoise avait suivi celle contre Dortmund en Ligue des champions.

Combien de points le Club de Bruges a-t-il perdu après un match européen ?

Deux semaines plus tard, un nul contre l’Union SG avait succédé à une victoire européenne contre Sturm Graz. Plus tard dans la campagne, certains matchs furent certes remportés, mais on note aussi un nul 2-2 contre Beerschot après un succès contre Aston Villa.

Après la Juventus, il y eut en janvier une perte de points contre Courtrai, puis une défaite à l’Antwerp une semaine plus tard, après une défaite face à Manchester City. À cela s’ajoutent encore un match nul contre Saint-Trond après la réception de l’Atalanta et une défaite face au Standard après le déplacement retour. On arrive donc bel et bien à 17 points perdus après une rencontre européenne.

Le fait que ces points aient été perdus notamment contre Courtrai, le Beerschot et Saint-Trond rend le constat encore plus douloureux vu le classement de la saison passée. C’est donc un chantier prioritaire en vue de la prochaine campagne de Ligue des champions — même si briller en Europe reste évidemment une grande fierté.