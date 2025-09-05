Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5832

Le Club de Bruges a laissé filer deux précieux points le week-end dernier en Jupiler Pro League face à La Gantoise. Ce n'est pas la première fois que les Blauw en Zwart laissent des points en route après une rencontre européenne. Les critiques n'ont donc pas manqué de se faire entendre.

En milieu de semaine, le Club de Bruges avait tout donné face aux Rangers et s’était imposé avec autorité : 6-0. Mais lors de la Bataille des Flandres, l’équipe a montré beaucoup moins et a finalement manqué l’occasion de faire grimper le score.

En fin de match, elle a d’ailleurs été "punie" par une égalisation tardive : 1-1, et donc deux points perdus au classement. Cela a conduit certains supporters à émettre des critiques sur la mentalité affichée par les joueurs.

Siebe Van Der Heyden, de La Gantoise, a toutefois répliqué après la rencontre : "Nous, nous jouons toujours à fond et je pense que, pour le Club de Bruges, cela reste aussi la Bataille des Flandres. Donc je ne crois pas qu’ils aient levé le pied."

Un avis partagé par l’entraîneur du Club, Nicky Hayen : "Au final, nous avons commencé notre saison avec huit victoires et un match nul lors de nos dix premières rencontres. C’est très bien, même si le jeu n’a pas toujours été parfait."

Nicky Hayen se défend en s’appuyant sur les bons résultats obtenus jusqu’à présent par le Club de Bruges

Après la victoire à Waregem, Hayen avait déjà laissé entendre qu’il ne faudrait juger la qualité du jeu qu’en octobre et qu’en début de saison, ce sont surtout les résultats qui comptent. Pourtant, même sur ce plan, les supporters restent très critiques.

Selon eux, la saison dernière, trop de points avaient déjà été perdus après une confrontation européenne — un problème que l’Union SG, comme chaque année, connaît très peu. Pour les supporters, c’est ce qui a coûté le titre aux Blauw en Zwart, même si la campagne européenne des Brugeois avait été tout simplement exceptionnelle.

Nous avons voulu vérifier. Cette saison, le Club de Bruges affiche effectivement, comme le dit Nicky Hayen, 25 points sur 30 toutes compétitions confondues. En Europe, quatre victoires, une Supercoupe remportée, et seule une défaite contre le KV Malines est venue ternir le bilan.

Après les matchs européens, c’est contre La Gantoise que le Club a concédé ses premiers points. Et la saison dernière ? Le 22 septembre, une défaite contre La Gantoise avait suivi celle contre Dortmund en Ligue des champions.

Combien de points le Club de Bruges a-t-il perdu après un match européen ?

Deux semaines plus tard, un nul contre l’Union SG avait succédé à une victoire européenne contre Sturm Graz. Plus tard dans la campagne, certains matchs furent certes remportés, mais on note aussi un nul 2-2 contre Beerschot après un succès contre Aston Villa.

Après la Juventus, il y eut en janvier une perte de points contre Courtrai, puis une défaite à l’Antwerp une semaine plus tard, après une défaite face à Manchester City. À cela s’ajoutent encore un match nul contre Saint-Trond après la réception de l’Atalanta et une défaite face au Standard après le déplacement retour. On arrive donc bel et bien à 17 points perdus après une rencontre européenne.

Le fait que ces points aient été perdus notamment contre Courtrai, le Beerschot et Saint-Trond rend le constat encore plus douloureux vu le classement de la saison passée. C’est donc un chantier prioritaire en vue de la prochaine campagne de Ligue des champions — même si briller en Europe reste évidemment une grande fierté.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

09:00
Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

07:20
Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé Interview

Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

07:40
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

08:00
Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

21:00
Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

07:00
Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

07:20
Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

06:30
Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

06:00
1
Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

23:30
Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
2
Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

21:40
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
1
Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20
L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

20:40
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00
Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

19:02
Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31
Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

18:30
Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01
Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

18:02
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00
Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

17:30
Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

16:00
Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

16:20
1
Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

11:20
Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

16:40
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
4
Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

15:00
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved