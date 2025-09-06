Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

La trêve internationale a souri aux joueurs de Pro League. Karetsas, Tzolis, Palsson et Forbs se sont illustrés avec leur sélection.

La trêve internationale a mis en lumière plusieurs joueurs de Pro League. Entre qualifications pour la Coupe du monde 2026 et matchs de jeunes, certains ont brillé loin de la Belgique.

Karetsas et Tzolis

En Grèce, le match a vite tourné à l’avantage des locaux. Konstantinos Karetsas, le jeune talent de Genk, a ouvert le score à la 3e minute contre la Biélorussie. Quelques instants plus tard, il a délivré une passe décisive pour Pavlidis. Son compatriote Christos Tzolis, milieu de terrain du Club de Bruges, a clôturé le festival grec avec le 5e but. Victoire 5-1 et premier rang assuré pour la Grèce.



Lire aussi… 🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

L'ancien d'Eupen

L’Islande a signé une belle performance. Face à l’Azerbaïdjan, l’ancien Eupenois Victor Palsson a ouvert la marque juste avant la pause. Libérés, les Islandais ont ensuite déroulé en seconde période pour s’imposer 5-0 et prendre la tête de leur groupe.

Forbs sur la bonne lancée

Du côté du Portugal, c’est un joueur du Club de Bruges qui s’est distingué. Titulaire avec les U21, Carlos Forbs a contribué à la grosse victoire contre l’Azerbaïdjan (5-0) en inscrivant le quatrième but.

Les représentants de Pro League ont profité de cette trêve internationale pour s’illustrer. De quoi revenir en Belgique avec le plein de confiance.