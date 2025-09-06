Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Mike Penders a quitté le rassemblement des Diables Rouges. Le gardien de Strasbourg a ressenti une gêne.

Après leur éclatante victoire 6-0 contre le Liechtenstein, les Diables Rouges ont repris le chemin de Tubize pour préparer la suite des qualifications. Dimanche, ils affronteront le Kazakhstan au Lotto Park, mais un nom manquera sur la feuille de match.

Mike Penders a dû quitter le groupe. Comme Joaquin Seys avant lui, c'est une mesure de précaution. Rien d’alarmant, mais assez pour l’écarter du rendez-vous.



La décision a été prise en concertation avec le joueur, son club et le staff médical, précise le communiqué officiel des Diables Rouges.

Penders aurait sans doute été spectateur dimanche. Thibaut Courtois reste numéro un indiscutable pour Rudi Garcia. Le jeune gardien de Strasbourg avait peu de chances de jouer.

Deux forfaits en quelques jours, voilà qui n’aide pas la préparation. Le portier devra patienter avant de connaître ses débuts en sélection.