🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

Ismaël Baouf, intégré au noyau A lors de la préparation par Besnik Hasi, a quitté Anderlecht cet été. Il a rejoint Cambuur... et a vécu un moment compliqué ce samedi.

Pur produit du centre de formation d'Anderlecht, Ismaël Baouf (18 ans) a disputé une cinquantaine de matchs avec le RSCA Futures et semblait sur le point de se faire une place dans le noyau A. Besnik Hasi l'avait intégré au groupe lors de la préparation estivale.

Mais le jeune défenseur central a finalement décidé d'aller chercher du temps de jeu à l'étranger, un peu à la surprise générale. Baouf a rejoint à titre définitif au SC Cambuur cet été, signant un contrat jusqu'en 2028 avec une option pour un an de plus.

Depuis, Ismaël Baouf s'est imposé comme un titulaire régulier en Keuken Kampioen Divisie, la D2 néerlandaise (4 matchs, un but). Mais ce week-end, l'international marocain U20 a vécu un moment un peu plus compliqué.

Lors du match entre Cambuur et Willem II, l'ex-Mauve a en effet été assez maladroit et a pris une mauvaise décision sous pression. Depuis le rond central, Ismaël Baouf a décidé de lancer un long ballon en retrait vers son gardien... trop fort.

Résultat : un gardien battu, un Baouf qui fait le (bad) buzz et surtout un SC Cambuur battu d'un but au final (1-2)...