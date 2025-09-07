"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

Au Paris Saint-Germain, il règne une grande incompréhension quant à la manière dont l'équipe nationale française a traité Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les deux attaquants se sont blessés lors des matchs internationaux.

Dembélé s'est blessé aux ischio-jambiers vendredi soir et sera absent pendant au moins six semaines. Doué souffre d'une blessure au mollet et ne sera pas disponible pendant environ quatre semaines. Deux blessures qui sont survenues lors de la victoire 0-2 contre l'Ukraine.

Selon L'Équipe, le PSG avait informé l'équipe nationale dès le début de la période internationale que les deux joueurs n'étaient pas totalement en forme. Doué a été remplacé à mi-temps, tandis que Dembélé est sorti du terrain à la 81e minute.

Le PSG a publié un communiqué officielle dimanche : le club demande la mise en place d'un nouveau protocole de communication entre les clubs et la fédération française, mettant l'accent sur la priorité accordée à la santé et au soutien médical des joueurs.

Un manque de communication inacceptable

Le club juge incompréhensible que l'entraîneur Didier Deschamps ait quand même fait jouer les deux attaquants. "Nous avons partagé des informations médicales concrètes sur le risque de blessures, mais nos recommandations n'ont pas été suivies. Le manque de communication est inacceptable"

Deschamps a répondu plus tôt que Doué voulait jouer lui-même. Il a souligné que des risques existent toujours lorsque qu'un joueur entre sur le terrain, et que la réaction du PSG est compréhensible. "Il n'y a que sur le banc où le risque zéro n'existe pas", a-t-il ensuite nuancé.