Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A
Photo: © photonews

Le tirage au sort des 1/16es de finale de la Croky Cup aura lieu ce lundi à 18h00. Voici la liste des adversaires potentiels des équipes de la Jupiler Pro League.

Le sixième et dernier tour préliminaire de la Croky Cup s'est terminé ce dimanche avec, au rayon des surprises notables, l'élimination des Francs Borains d'Igor De Camargo sur la pelouse de Ninove.

Ce lundi à 18h00 se déroulera le tirage au sort des 1/16es de finale de la compétition, qui marqueront l'entrée en lice des équipes de la Jupiler Pro League, lesquelles bénéficieront d'un statut de protégées.

Les adversaires potentiels des clubs de D1A en Croky Cup

Cela signifie qu'une équipe de D1A ne pourra, en aucun cas, affronter un autre pensionnaire de l'élite lors de ces 1/16es de finale, qui se dérouleront du 28 au 30 octobre 2025.

Parmi les seize adversaires potentiels des équipes de D1A, on retrouve dix pensionnaires de la Challenger Pro League : le Beerschot, le Lierse, Courtrai, le Patro Eisden, le SK Beveren, le RWDM Brussels, l'AS Eupen, l'Olympic Charleroi, le RFC Liège et le RFC Seraing. Trois équipes de D1B ont donc été éliminées au sixième tour : Lokeren-Temse, le SK Lommel et donc les Francs Borains.

Une seule équipe de D1 ACFF, la Royale Union Tubize-Braine, s'est qualifiée à ce stade de la compétition, tandis qu'on retrouve trois formations de D1 VV : le Belisia Bilzen, le KSK Ninove et Knokke. On retrouve également une équipe de D2 VV, le KSK Heist, et un petit poucet de D3 VV : l'Eendracht Aalst Lede.

