Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une page du football français se tourne. Steve Mandanda, iconique gardien des années 2010 à l'OM, a annoncé prendre sa retraite.

Sa "rivalité" en équipe de France avec Hugo Llloris, chacun représentant l'un des Olympiques, Lyonnais et Marseillais, était au coeur de tous les débats avant que Lloris rejoigne l'Angleterre et devienne incontournable. Steve Mandanda aura été, durant toute sa carrière en Bleu, un n°2 fiable qui cumulera tout de même 35 matchs entre les perches.

Désormais âgé de 40 ans, Mandanda arrête les frais. L'ancien gardien de l'OM a annoncé sa retraite cette semaine, après la fin de son contrat au Stade Rennais le 30 juin dernier. Il l'a confirmé à L'Equipe : "J'ai eu besoin de prendre mon temps pour accepter, parce que ce n'est pas si facile (...) j'ai eu beaucoup d'appels, mais j'ai dit non à chaque fois", explique-t-il.

Mandanda aurait pu rejoindre un dernier club : Le Havre, Guingamp, Lorient, Brest ou encore Montpellier l'ont tous contacté. Mais après une ultime saison qu'il a commencée en tant que capitaine de Rennes et qu'il a terminée sur le banc, l'ancien marseillais a préféré raccrocher.

Steve Mandanda reste le recordman du nombre de matchs disputés pour l'Olympique de Marseille avec 613 matchs toutes compétitions confondues. Durant sa carrière, il a disputé 555 matchs de Ligue 1, ne quittant la France que le temps d'une saison délicate à Crystal Palace en 2016-2017. Il a remporté le titre de champion en 2010 avec l'OM, ainsi que trois Coupes de la Ligue.

Avec la France, il sera n°2 lors de la Coupe du Monde 2018, lors de laquelle il disputera le troisième match de poules face au Danemark à Moscou. Son dernier match datait de 2022, lors de la Coupe du Monde 2022, là aussi pour le troisième match de poules, contre la Tunisie. Mandanda est le 4e champion du monde 2018 à prendre sa retraite après Rami, Matuidi et Varane.