La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

Vincent Euvrard vivra sa première rencontre à domicile sur le banc du Standard, ce vendredi soir contre Malines. Il pourrait devoir se passer de Josué Homawoo et réaliser quelques petites adaptations dans son onze de base.

Deuxième rencontre pour Vincent Euvrard sur le banc du Standard, et première à domicile, ce vendredi soir contre Malines. Une rencontre lors de laquelle le nouveau T1 des Rouches pourrait apporter quelques adaptations par rapport au début de saison vécu sous les ordres de Mircea Rednic.

Au poste de gardien de but, il n'y aura pas de surprise. Euvrard s'est exprimé sur le cas de Matthieu Epolo, mercredi en conférence de presse, et a confirmé sa titularisation. Incertain, Josué Homawoo aurait du laisser sa place au duo Ibe Hautekiet - Daan Dierckx en défense centrale. Ibe Hautekiet s'étant blessé lors du dernier entraînement, c'est Ibrahim Karamoko qui pourrait commencer.

Une première titularisation pour Mohamed El Hankouri ?

Sur les côtés, si Marlon Fossey est une évidence à droite, l'incertitude règne à gauche, puisque trois joueurs pourraient débuter : Henry Lawrence, Alexandro Calut, mais aussi Tobias Mohr, aligné à cette position en match amical contre le Fortuna Sittard et qui pourrait vivre sa première titularisation au Standard en qualité de latéral gauche, un poste qu'il a déjà occupé plus tôt dans sa carrière. Boli Bolingoli, quant à lui, est blessé et semble souffrir d'une pubalgie.

Au milieu de terrain, le duo Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen devrait être reconduit, même si le Danois n'évolue pas encore à son meilleur niveau. Contre le Fortuna Sittard, Mohamed El Hankouri avait été aligné au poste de numéro 10, qu'il pourrait retrouver pour fêter sa première titularisation. Cela reléguerait Nayel Mehssatou sur le banc, sauf s'il venait à prendre la place de Nielsen un cran plus bas.

Sur les ailes, Rafiki Saïd semble une évidence à gauche, tandis que le côté droit dépendra de la titularisation, ou non, de Tobias Mohr en défense. L'Allemand pourrait jouer sur l’aile droite, tout comme Adnane Abid, voire Dennis Ayensa, de retour de blessure, qui ne devrait pas chiper la place d’attaquant de pointe attribuée à Thomas Henry. Vincent Euvrard a donc, à plusieurs postes, l'embarras du choix.

La composition probable du Standard contre Malines : Epolo – Lawrence, Karamoko, Dierckx, Fossey – Ilaimaharitra, Nielsen – Saïd, El Hankouri, Mohr– Henry.

Suis Standard - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

