Interview Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| 0 réaction
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Tobias Mohr va-t-il évoluer au poste de latéral gauche contre Malines ? C'est une possibilité, puisqu'il a occupé cette position lors du match amical contre le Fortuna Sittard. L'ancien joueur de Schalke y a déjà évolué par le passé et se dit prêt à recommencer.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Mircea Rednic, Tobias Mohr a joué 505 des 540 minutes officielles (sans compter les temps additionnels) depuis le début de la saison. Encore muet statistiquement, l'ailier allemand a disputé certaines parties de match en qualité de défenseur gauche, notamment lors de la seconde période face au Cercle de Bruges. Une position à laquelle il a déjà évolué par le passé.

"J'ai déjà joué comme arrière gauche, comme arrière droit et même un peu partout sur le terrain. Je suis un joueur polyvalent et jouer à cette position de défenseur gauche est possible pour moi, elle correspond bien à mes qualités", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mercredi.

Lire aussi… "Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

Tobias Mohr, latéral gauche jusqu'au mois de janvier au Standard ?

Durant les dernières heures du mercato, la direction du Standard a cependant cherché un nouvel arrière gauche, en la personne d'Eric Bocat, que les Rouches tenteront à nouveau de recruter en janvier. Tobias Mohr se dit néanmoins disponible pour suppléer Boli Bolingoli, Alexandro Calut, voire Henry Lawrence.

"Je ne suis pas la personne qui prend les décisions. La direction s'est peut-être dit qu'il y avait besoin de quelqu'un d'autre, mais je jouerai où le coach me le demande. C'est une position évidemment différente de celle d'ailier, mais je l'ai déjà fait."

On a déjà montré nos qualités, une série de défaites peut arriver en football"

Vincent Euvrard devra faire un choix, mais Tobias Mohr a déjà joué à ce poste de latéral gauche en match amical contre le Fortuna Sittard, et il n'est pas impossible de le voir reconduit à cette position contre Malines, vendredi. Les Rouches affronteront, en tout cas, un adversaire coriace, qu'il faudra négocier avec le plus grand sérieux pour renouer avec les trois points, à Sclessin.

"Malines a très bien commencé le championnat et a beaucoup de confiance. On voit ce qu'ils veulent mettre en place et notre première tâche sera de les arrêter. On a déjà montré nos qualités en tant qu'équipe, mais une série de défaites peut arriver en football. Le groupe et moi voulons montrer qu'on peut gagner plus de matchs", a conclu Tobias Mohr, qui a promis que l'on verra "un autre Standard", vendredi à Sclessin.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (12/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Tobias Mohr

Plus de news

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

12:40
La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

16:00
Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

15:30
L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

15:00
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

12:00
La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

14:20
L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

13:20
1
Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

14:00
Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

13:40
1
Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

13:00
Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

12:20
L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40
1
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30
Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

08:00
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00
1
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20
Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

06:30
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard Interview

"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

10/09
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved