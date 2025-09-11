Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

Tobias Mohr va-t-il évoluer au poste de latéral gauche contre Malines ? C'est une possibilité, puisqu'il a occupé cette position lors du match amical contre le Fortuna Sittard. L'ancien joueur de Schalke y a déjà évolué par le passé et se dit prêt à recommencer.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Mircea Rednic, Tobias Mohr a joué 505 des 540 minutes officielles (sans compter les temps additionnels) depuis le début de la saison. Encore muet statistiquement, l'ailier allemand a disputé certaines parties de match en qualité de défenseur gauche, notamment lors de la seconde période face au Cercle de Bruges. Une position à laquelle il a déjà évolué par le passé.

"J'ai déjà joué comme arrière gauche, comme arrière droit et même un peu partout sur le terrain. Je suis un joueur polyvalent et jouer à cette position de défenseur gauche est possible pour moi, elle correspond bien à mes qualités", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mercredi.



Tobias Mohr, latéral gauche jusqu'au mois de janvier au Standard ?

Durant les dernières heures du mercato, la direction du Standard a cependant cherché un nouvel arrière gauche, en la personne d'Eric Bocat, que les Rouches tenteront à nouveau de recruter en janvier. Tobias Mohr se dit néanmoins disponible pour suppléer Boli Bolingoli, Alexandro Calut, voire Henry Lawrence.

"Je ne suis pas la personne qui prend les décisions. La direction s'est peut-être dit qu'il y avait besoin de quelqu'un d'autre, mais je jouerai où le coach me le demande. C'est une position évidemment différente de celle d'ailier, mais je l'ai déjà fait."

On a déjà montré nos qualités, une série de défaites peut arriver en football"

Vincent Euvrard devra faire un choix, mais Tobias Mohr a déjà joué à ce poste de latéral gauche en match amical contre le Fortuna Sittard, et il n'est pas impossible de le voir reconduit à cette position contre Malines, vendredi. Les Rouches affronteront, en tout cas, un adversaire coriace, qu'il faudra négocier avec le plus grand sérieux pour renouer avec les trois points, à Sclessin.

"Malines a très bien commencé le championnat et a beaucoup de confiance. On voit ce qu'ils veulent mettre en place et notre première tâche sera de les arrêter. On a déjà montré nos qualités en tant qu'équipe, mais une série de défaites peut arriver en football. Le groupe et moi voulons montrer qu'on peut gagner plus de matchs", a conclu Tobias Mohr, qui a promis que l'on verra "un autre Standard", vendredi à Sclessin.