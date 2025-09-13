Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Connaissez-vous Sameer Habibzai ? Son nom ne vous dit probablement rien, mais il était à l'époque capitaine des U15 belges.

À 20 ans, Sameer Habibzai n'a cependant pas encore percé en Jupiler Pro League, ni même au sein du football professionnel. Formé à Geel, il rejoint le RSC Anderlecht en 2017 et reste une saison à Neerpede, avant de passer par Malines puis durant trois ans à Saint-Trond.

Habibzai "progresse beaucoup" au Stayen, affirme-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad, et rejoint ensuite les U18 de l'Antwerp. C'est par la suite que les choses vont se compliquer pour lui. Le jeune belgo-afghan opte pour un transfert lucratif au Qatar.

"L'appel de l'argent a été le plus fort", reconnaît-il aisément. "Mais mon transfert a traîné en longueur et finalement, je n'ai même pas joué un seul match au Qatar". Son passage au Moyen-Orient n'est d'ailleurs même pas renseigné sur le site de référence Transfermarkt.

Sameer Habibzai est depuis revenu en Belgique. La saison passée, il rejoignait Wezel Sport, en D2 VV, où il a disputé 20 matchs. Et cette saison ? Il est encore redescendu d'un échelon, signant pour les Turkse Rangers, club de D3 VV de la région de Genk.

"Mes coéquipiers me disent que je n'ai rien à faire ici. Je voulais juste retrouver un environnement familial et retrouver le plaisir du football pour me relancer. Je n'ai pas abandonné mes rêves de football professionnel", conclut Habibzai, autrefois capitaine des U15 belges et international U17. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique

Plus de news

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

10:30
La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

09:00
Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

08:00
Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

10:00
"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

09:30
C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

09:00
20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

22:40
Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

08:30
Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

22:20
L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

07:40
"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

07:20
Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

06:40
Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

20:30
"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

06:20
Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

23:44
Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines Analyse

Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines

23:15
Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

23:30
Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

22:53
Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

18:30
📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

22:00
2
📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

21:16
Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

21:40
1
Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

17:30
"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

21:00
Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

16:00
Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

20:00
Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix

Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix

19:30
"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

19:00
Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

18:00
"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

17:00
"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

16:30
"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

12:40
"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

15:30
Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

15:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved