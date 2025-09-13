Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Connaissez-vous Sameer Habibzai ? Son nom ne vous dit probablement rien, mais il était à l'époque capitaine des U15 belges.

À 20 ans, Sameer Habibzai n'a cependant pas encore percé en Jupiler Pro League, ni même au sein du football professionnel. Formé à Geel, il rejoint le RSC Anderlecht en 2017 et reste une saison à Neerpede, avant de passer par Malines puis durant trois ans à Saint-Trond.

Habibzai "progresse beaucoup" au Stayen, affirme-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad, et rejoint ensuite les U18 de l'Antwerp. C'est par la suite que les choses vont se compliquer pour lui. Le jeune belgo-afghan opte pour un transfert lucratif au Qatar.

"L'appel de l'argent a été le plus fort", reconnaît-il aisément. "Mais mon transfert a traîné en longueur et finalement, je n'ai même pas joué un seul match au Qatar". Son passage au Moyen-Orient n'est d'ailleurs même pas renseigné sur le site de référence Transfermarkt.

Sameer Habibzai est depuis revenu en Belgique. La saison passée, il rejoignait Wezel Sport, en D2 VV, où il a disputé 20 matchs. Et cette saison ? Il est encore redescendu d'un échelon, signant pour les Turkse Rangers, club de D3 VV de la région de Genk.

"Mes coéquipiers me disent que je n'ai rien à faire ici. Je voulais juste retrouver un environnement familial et retrouver le plaisir du football pour me relancer. Je n'ai pas abandonné mes rêves de football professionnel", conclut Habibzai, autrefois capitaine des U15 belges et international U17.