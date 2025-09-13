"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

Désormais sur le banc de La Gantoise, Ivan Leko suit toujours attentivement les prestations du Club de Bruges, notamment en Ligue des Champions. Il estime que les Blauw & Zwart sont capables de réaliser de nouveaux exploits sur la scène européenne.

Ivan Leko a dirigé le Club de Bruges entre 2017 et 2019. Aujourd’hui sur le banc de La Gantoise, l’entraîneur croate se souvient très bien de son passage en Venise du Nord et de la campagne européenne de 2018-2019.

En Ligue des Champions, son équipe avait terminé à la troisième place d’un groupe relevé, composé de l’Atlético de Madrid, du Borussia Dortmund et de l’AS Monaco, que Bruges avait notamment étrillé 4-0 au Jan Breydelstadion. "Dans cette compétition, il faut croire qu’on peut prendre des points à chaque match", a-t-il confié au Krant van West-Vlaanderen.



Ne pas penser que Monaco sera facile à battre pour le Club de Bruges

Selon Ivan Leko, il est crucial que le Club de Bruges ne soit pas paralysé par la réputation de ses adversaires. Pour lui, les Blauw & Zwart ne seront pas forcément surclassés face au FC Barcelone, au Bayern Munich ou encore à Arsenal. "Pourquoi ne pas surprendre ? Mais cela ne sert à rien de compter les points. Le football, ce ne sont pas des mathématiques. Il faut garder confiance en ses capacités, à chaque match."

Bien sûr, certains adversaires paraissent plus abordables que d’autres sur le papier, mais ce sont justement ces matchs qui peuvent s’avérer les plus dangereux. "Dire maintenant que Bruges doit impérativement gagner contre Monaco, par exemple, serait très risqué. Ce match, ce sera du 50/50 contre une équipe qui a également beaucoup de qualités. Il faut tout donner, on verra bien. Les grands clubs traversent parfois des moments difficiles, Bruges devra en profiter."

Ivan Leko se veut donc prudent, tout en restant confiant. "Si vous me demandez maintenant si je pense que Bruges se qualifiera pour les huitièmes de finale, je vous dirais que oui ! Absolument", a-t-il conclu, convaincu que son ancien club est capable de créer encore quelques surprises sur la scène européenne cette saison.