Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

En football, un entraîneur "doit avoir un peu de chance pour arriver dans le bon club au bon moment." Eric Gerets aurait pu revenir au Standard, mais le timing ne l'a pas permis. Anderlecht et le Club de Bruges ont aussi tenté le coup, en vain.

Du haut de ses 71 ans, Éric Gerets suit encore le football belge avec une grande attention. Le Lion de Rekem est fréquemment aperçu dans les stades du Standard ou du RFC Liège, pour retrouver d’anciennes connaissances et apprécier un bon (ou pas) match de football.

Cette semaine, nos confrères de L’Avenir se sont entretenus avec le défenseur historique des Rouches pour évoquer l’un de ses anciens clubs, le PSV Eindhoven, premier adversaire de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

Le timing n'a pas été le bon pour un retour d'Eric Gerets au Standard

Éric Gerets a souligné le mode de fonctionnement du club bruxellois, précisant "qu’il faut de la chance comme entraîneur pour arriver dans le bon club au bon moment." Cela n’a pas été le cas pour lui lorsque le Standard est venu frapper à sa porte pour l’installer sur le banc.

"Quand Michel Preud’homme était directeur technique, sous Lucien d’Onofrio, il est venu me rencontrer à ma ferme dans le Limbourg pour me demander de venir. Ce n’était pas le moment pour moi, car j’avais un contrat ailleurs que je voulais respecter. Il y a ensuite eu une autre tentative, plus tard, qui n’a pas abouti non plus."

Une proposition qu’Éric Gerets aurait évidemment acceptée si le timing avait été meilleur. Cela n’a pas été le cas de celle du Sporting d’Anderlecht, qui avait également approché le Diable Rouge à 86 reprises. Gerets n’a pas refusé beaucoup de clubs dans sa carrière, mais il ne se voyait pas signer dans la capitale après son passé en bord de Meuse.

Il ne me semblait pas possible d'y aller quand on a joué au Standard"

"J’ai reçu une proposition d’un grand club belge, auquel j’ai dit non, car il ne me semblait pas possible d’y aller quand on a joué au Standard", a-t-il lancé. Plus tard, le Club de Bruges l’a aussi approché, avec la même réponse : "Non, avec tout le respect que j’ai pour ce club."

Victime de problèmes de santé, Éric Gerets n’entraîne plus depuis son dernier passage à Al-Jazira, en 2014-2015. Il est désormais le supporter numéro 1 du Standard, qu’il espère désespérément revoir au premier plan. "Je suis content de revoir Marc Wilmots. J’espère qu’on lui donnera du temps", a-t-il assuré.