"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

Dans son enquête de pré-saison auprès des entraîneurs de notre Jupiler Pro League, le média néerlandophone HUMO a demandé qui, selon eux, allait remporter le championnat. Les réponses sont sans appel : le Club de Bruges est le grand favori.

Le Club de Bruges a reçu la grande majorité des votes dans l’enquête de pré-saison auprès des entraîneurs réalisée par HUMO : douze des seize coachs de la Jupiler Pro League voient les Blauw & Zwart remporter le titre. Le Racing Genk et l'Union Saint-Gilloise ont, chacun, reçu deux votes.

Bruges n'a aucune excuse pour ne pas remporter le titre

Bob Madou, CEO du Club de Bruges, est catégorique. "Le Club de Bruges n'a aucune excuse pour ne pas devenir champion", affirme-t-il dans HUMO, cette semaine.



"Notre dernière saison a été marquée par de grandes réussites, notamment sur le plan européen, mais notre objectif reste chaque année de décrocher le titre national. Si nous échouons, la déception sera immense."

Un titre mérité pour l'Union SG la saison dernière

"Cela aurait été notre vingtième titre et nous aurait valu une deuxième étoile. Remporter le championnat est indispensable pour continuer à rivaliser sur la scène européenne. Nos ambitions continentales ne passeront jamais avant notre objectif national."

Un message clair pour la campagne du Club de Bruges en Ligue des Champions cette saison : le titre domestique prime. Cependant, Madou reconnaît que l'Union SG a pleinement mérité son sacre la saison passée.