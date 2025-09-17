Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues"

Entraîneur du SL16 FC la saison dernière, Sébastien Grandjean s'interroge sur le manque de confiance accordé aux jeunes du Standard. Beaucoup d'entre eux sont partis, et le club est aujourd'hui à la recherche de nouveaux défenseurs, une situation regrettable.

Cette semaine, Walfoot.be a pris des nouvelles de Sébastien Grandjean, l'entraîneur du SL16 FC la saison dernière. Aujourd'hui libre de tout contrat, l'Arlonais de 55 ans est à la recherche d'un nouveau défi, après être passé tout près du banc de l'équipe nationale du Luxembourg.

La conversation a ensuite dérivé sur la situation actuelle du Standard, où le manque de défenseurs fait débat depuis plusieurs semaines, en raison des nombreux départs estivaux et d'un recrutement limité dans ce compartiment du jeu.



Sébastien Grandjean défend les jeunes du Standard

Sébastien Grandjean s'en étonne, puisque plusieurs jeunes qui étaient passés entre ses mains la saison dernière auraient pu grandement aider Mircea Rednic, puis Vincent Euvrard. Selon lui, Ivan Leko porte une part de responsabilités.

“On a laissé partir Lucas Noubi, Thiago Paulo Da Silva, et on se plaint. L’année dernière au SL16 FC, j’avais un défenseur allemand (Verthomy Boboy, aujourd'hui au Viktoria Köln, en D3 allemande) qui était excellent et qui n’est pas passé par le noyau A. Il se passe parfois des choses dingues.”

Les jeunes qui ont reçu leur chance la saison dernière ont été détruits par Leko"

“L’année dernière, la défense de l'équipe A était performante parce qu’elle évoluait en bloc bas. Est-ce que ça a été analysé ? Lucas Noubi a été détruit par Ivan Leko, comme Matthieu Epolo, Brahim Ghalidi, Hakim Sahabo et les autres. Tous les jeunes qui ont eu leur chance la saison dernière ont été détruits d’une manière ou d’une autre par Leko.”

Lorsque son équipe était majoritairement composée de jeunes joueurs en début de saison dernière, Leko répétait sans cesse qu'il n'avait pas le noyau suffisant pour produire un football attrayant. Il en a ensuite critiqué plusieurs durant la saison, même ceux qui venaient lui prêter main-forte et tenter de s’imposer en équipe première.

Epolo était remis en question après deux erreurs alors qu'il venait de réaliser treize arrêts"

“On avait pourtant des jeunes performants. Hakim Sahabo avait été élu joueur du mois de mai la saison précédente, puis il n’a plus eu voix au chapitre avec Leko. C’était pareil pour Noubi et Ghalidi, et Epolo était remis en question après deux erreurs alors qu’il venait de réaliser treize arrêts."

"Noubi était le joueur avec la meilleure relance, le plus gros potentiel physique, technique et tactique. Oui, il commettait des erreurs, mais combien en font les autres aujourd’hui ? J’ai beaucoup de respect pour Dierckx, avec qui je m’entends bien. Mais si on compare le talent des deux joueurs, il n’y a pas photo.”

Le cas Lucas Noubi, un gâchis

Lucas Noubi, en particulier, n'avait pas été épargné par Ivan Leko. Testé en préparation et en début de saison dernière, le défenseur central avait ensuite disparu des radars. "C'est difficile de jouer avec un défenseur qui est bon pendant 88 minutes mais qui coûte un ou deux buts par match", avait déclaré Leko après le match amical entre les Rouches et Norwich.

“Noubi joue aujourd’hui au Deportivo La Corogne, ce n’est pas un petit club. Il est parti gratuitement, c’est fou. On cherche un défenseur latéral gauche, et Thiago Da Silva est titulaire. D’accord, c’est à Seraing, pas au Standard, mais il a l’esprit et je l’ai vu jouer de gros matchs avec moi en D1 ACFF, c’est un vrai guerrier. On l’a laissé partir, et maintenant on cherche un défenseur gauche.”

Les jeunes avaient l'esprit Standard, pas les étrangers qui sont arrivés"

“Ivan Leko a enfumé tout le monde. Djukanovic, c’était un ailier fantastique qu’il n’a jamais utilisé. On compare Noubi à Dierckx, mais excusez-moi. Noubi a une passe entre 20 et 60 mètres incroyable, une qualité sur phase arrêtée extraordinaire. Aujourd’hui, on l’a lâché gratuitement ! Ça bouillonne en moi de voir ça."

"Au Standard, j’ai fait le boulot avec ces jeunes et si on en avait mis cinq ou six dans le noyau A, ils auraient créé l’atmosphère, mais personne ne leur a donné de la confiance. Ensemble, ils peuvent créer quelque chose de fou. Ils ont l’esprit Standard, pas les étrangers qui arrivent. Cet esprit est dans les tribunes, mais pas sur le terrain puisqu’il n’y a pratiquement que des étrangers.”

Marc Wilmots n'a pas consulté Sébastien Grandjean concernant les jeunes joueurs

En fin de saison dernière, Sébastien Grandjean a été remercié après l'arrivée de Marc Wilmots et de la nouvelle direction sportive. Une décision qu'il ne remet pas en question, mais l'ancien coach du SL16 FC ne comprend pas pourquoi Wilmots ne s'est même pas entretenu avec lui avant de rendre son verdict, malgré les promesses de son fils, Maarten.

“On m’a licencié sans me demander mon avis sur les jeunes. Avec une bonne gestion, on ne prend pas les conseils de l’entraîneur des U23 avant de se faire sa propre opinion ? Même si on me garde ou pas, ce n’est pas de ça que je parle. Mais prends les infos, les idées, et recoupe-les. Maarten m’avait promis une réunion avec Marc pour faire le point, mais elle n’a jamais eu lieu. Je ne suis pas aigri de ça, je dis simplement qu’il fallait prendre toutes les informations avant de faire un choix.”

On a été trop durs avec ces gamins, on les juge trop vite"

“Quand on n’a pas les moyens, il faut avoir les idées et un management différent. Il n’y a plus de défenseurs, des problèmes au milieu, mais le club a pris Ilaimaharitra qui était libre, puis à Courtrai, et qui n’avait pas joué de gros matchs depuis près de deux ans, et le constat est le même pour Casper Nielsen. Pendant ce temps-là, Sahabo devient quoi ? Il commence à la RAAL, il est bon, le Standard gagne, puis il ne joue plus. On a été trop durs avec ces gamins, on les juge trop vite. Oui, on s’est sauvés à la dernière minute en D1 ACFF, mais on aurait pu se sauver 1000 fois plus tôt. J’ai vu le potentiel de ces jeunes joueurs quand on est derrière eux.”

Sébastien Grandjean ne veut pas tirer à boulets rouges, mais cherche des explications

“Tout a été fait dans la précipitation. Je ne veux pas critiquer Wilmots, mais les supporters ont besoin de savoir que les jeunes sont là. C'est ce que je veux dire dans cette interview, que les jeunes sont là, qu’on peut travailler avec eux mais qu’il leur faut juste du temps. Sont-ils tous moins bons que certains transferts ? Non, pourtant ces derniers profitent d’un crédit incroyable. Si Sahabo fait une mauvaise passe, on le dégage. Noubi et Sahabo n’avaient soi-disant pas la bonne attitude, alors qu’avec moi ils étaient parfaits.”

Sébastien Grandjean le rappelle : ce n'est pas lui qu'il essaie de défendre. Mais il ne comprend pas pourquoi les jeunes talents du Standard reçoivent aussi peu de temps de jeu et autant de critiques. “Je n’ai rien contre personne, je ne veux pas jouer le critiqueur public, mais mon discours par rapport aux jeunes est qu’on aurait pu prévoir le coup avec eux, en laissant une structure intéressante. Et à nouveau, je ne parle pas de moi, des choix ont été faits et c’est la vie", a-t-il conclu.