Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Nicky Hayen ne pourra toujours pas compter sur Roméo Vermant pour affronter l'AS Monaco. Joaquin Seys, quant à lui, est engagé dans une course contre la montre.

Deux jours après l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée au PSV Eindhoven, le Club de Bruges jouera son premier match de phase principale de Ligue des Champions contre l'AS Monaco, jeudi.

Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen ne pourra toujours pas compter sur Roméo Vermant, annonce Het Laatste Nieuws. Les Blauw & Zwart ne veulent pas prendre de risques avec leur jeune attaquant et disposent d'autres solutions dans le noyau, même si celles-ci ne se sont pas montrées très prolifiques depuis le début de la saison.



Roméo Vermant absent contre Monaco, course contre la montre pour Joaquin Seys

L'autre inquiétude concerne Joaquin Seys. Repris par Rudi Garcia pour la trêve internationale de septembre, le défenseur latéral n'a pas pu honorer sa sélection en raison d'une blessure, pour la deuxième fois consécutive, et n'a pas encore joué depuis.

Toujours selon le quotidien néerlandophone, c'est une course contre la montre pour le défenseur latéral, puisque Bjorn Meijer n'apporte pas du tout la même satisfaction que Joaquin Seys à ce poste.

Le staff médical du Club de Bruges fait donc tout son possible pour que le joueur de 20 ans soit rétabli pour cette rencontre. La décision finale sera prise jeudi dans la journée, quelques heures avant le coup d'envoi.