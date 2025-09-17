Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters
L'Union Saint-Gilloise est bien déterminée à porter haut les couleurs du football belge en Ligue des Champions. Son président Alex Muzio s'est exprimé à l'occasion de la victoire d'hier soir au PSV.

Lorsque l'Union a compris qu'elle allait bien s'imposer à Eindhoven, lorsque les supporters saint-gillois enchaînaient les chants de victoire dans le parcage visiteur, la réalisation a montré Alex Muzio au bord des larmes. Le président avait les yeux embués, il devait se pincer pour réaliser ce qu'il se passait après tout ce que le club a traversé ces dernières décennies.

Avant la rencontre, il s'était exprimé au micro de VTM, répétant son envie d'assumer le rôle de nouvelle locomotive du football belge. Mais il n'en oublie pas moins que l'Union doit encore se construire un nouveau stade pour accueillir les rencontres européennes et a d'ailleurs tenu à remercier Anderlecht.

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

Revivre des soirées historiques au Lotto Park

"Avant que le match ne commence, je voulais prendre l'occasion de remercier la direction et les supporters d'Anderlecht de nous permettre d'utiliser leur stade pour nos matchs à domicile", a-t-il commencé.

Le Lotto Park va désormais voir l'Union défier Newcastle et l'Inter Milan : "On avait d'autres possibilités, mais elles n'étaient pas si avantageuses. On va tenter de nous y montrer de dignes représentants du football belge".

Les Saint-Gillois ne remercient évidemment pas leurs homologues mauves et blanc que par des discours à la télévision. Ils payent 250 000 euros par match disputé au Lotto Park. Et si cela dépassait le million de la phase de ligue ?

