Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

Pour sa première en Ligue des champions, le Pafos FC a arraché un nul face à l'Olympiakos. Un premier point dans cette prestigieuse compétition.

Pour sa grande première en Ligue des champions, le Pafos FC a tenu tête à l’Olympiakos. Les Chypriotes, réduits à dix dès la première période, ont plié sans rompre et repartent d’Athènes avec un nul 0-0.

Le match a mal commencé pour Landry Dimata. L’ancien Diable Rouge, qui rêve d’un retour en sélection, a dû quitter ses partenaires après 33 minutes. Une sortie frustrante pour un joueur qui veut se faire remarquer par Rudi Garcia.

Dans les rangs de Pafos, la soirée a aussi été compliquée pour David Luiz. Titulaire au coup d’envoi, le défenseur brésilien a dû quitter le terrain à cause d'une blessure.

Malgré l’infériorité numérique, Pafos a su fermer les espaces et faire bloc. L’équipe chypriote a montré une belle solidarité. Un premier point historique qui comptera dans la suite du parcours.

Le nul ne fait pas les affaires de l’Olympiakos. Pour Dimata, passé par Wolfsburg, Anderlecht et l’Espanyol, cette aventure européenne pourrait être l'occasion de ne pas tomber dans l'oubli.