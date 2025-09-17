Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

Le Pafos FC découvre la Ligue des Champions ce mercredi. Un club qui fait office de curiosité, mais pas forcément d'oiseau pour le chat, et où des têtes bien connues évoluent.

C'est presque un derby qui est au programme pour les grands débuts du Pafos FC en Ligue des Champions ce mercredi : les Chypriotes se déplacent chez leurs voisins grecs, à l'Olympiakos Le Pirée (18h45). Et s'il y a de sacrées affiches au programme (on pense bien sûr à Bayern-Chelsea), les "hipsters" et amoureux de football "romantique" auront certainement un oeil sur ce duel.

Car le Pafos FC est l'un des quatre petits nouveaux de cette édition de la Ligue des Champions, avec l'Union, le Kairat Almaty et Bodo/Glimt. Certains pensaient que ces nouveaux venus seraient des oiseaux pour le chat ; l'USG a déjà prouvé ce mardi qu'elle était à sa place, le Kairat ne sera pas un déplacement facile, pas plus que Bodo/Glimt (surtout au fil des mois et les températures descendant sous zéro).

Mais quid du Pafos FC ? Les Chypriotes ont en tout cas bien mérité leur place dans cette phase de ligue, car leur parcours qualificatif n'était pas un long fleuve tranquille. Ils ont ainsi dû sortir rien moins que le Maccabi Tel-Aviv, le Dynamo Kiev et l'Etoile Rouge de Belgrade, habitués européens, pour atteindre la Champions League.

Dimata peut-il rêver des Diables Rouges ?

Un regard sur l'effectif de Pafos et c'est surtout un nom qui saute aux yeux : celui de David Luiz, l'ancien de Chelsea, du PSG et d'Arsenal. Après avoir presque tout gagné en club et avoir disputé 57 matchs pour le Brésil, le défenseur central à la chevelure emblématique était retourné au pays et on ne pensait pas le revoir en Europe. Et pourtant, le revoilà en Champions League, à 38 ans.

Mais le fan de football belge, lui, notera son compère en défense centrale : Derrick Luckassen, le solide défenseur néerlandais passé par le RSC Anderlecht. Loin d'avoir le style maison, auteur de quelques bourdes mémorables, Luckassen s'était cependant petit-à-petit fait une place dans le onze et le coeur des supporters grâce à sa hargne et son envie toujours bien présentes à Pafos.

Et bien sûr, en pointe, c'est un Belge qui devra alimenter le marquoir chypriote : Landry Dimata, Diable Rouge éphémère durant ses années anderlechtoises, et dont on attendait beaucoup au début de sa carrière. Le Belgo-Congolais a continué à marquer partout où il est passé, notamment au NEC Nimègue et à Samsunspor récemment : il veut le faire en C1, et espère encore attirer le regard de Rudi Garcia. On ne peut que respecter l'ambition du garçon qui, à 28 ans, ne lâche rien, même s'il a peu de chances de réaliser son rêve ultime...