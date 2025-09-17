Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Anouar Ait El Hadj a planté la deuxième banderille contre le PSV Eindhoven d'un splendide déboulé plein axe en solo. L'ancien de Neerpede savourait bien sûr ce qui est le moment le plus fort de sa jeune carrière.

Premier match de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise en Champions League, et première victoire - dont le premier but n'a pas été inscrit par Anouar Ait El Hadj mais bien par Promise David. Cependant, le plus beau but de la soirée était certainement celui du milieu de terrain unioniste, parti de l'entrejeu pour aller s'offrir le 0-2 en solo.

"Je vois de l'espace et je me dis que je vais aller vers l'avant. Puis je vois qu'il ne reste qu'un défenseur donc j'essaie de le prendre. Je savais où était le goal, donc je ne regarde même plus", raconte Ait El Hajd au micro de la RTBF. "J'ai juste tiré sur le côté, voilà".

Lire aussi… Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

Un "très beau but", reconnaît l'Unioniste, auteur en plus de cela d'un excellent match dans l'ensemble. "Je suis très fier de ce premier but en Champions League. J'ai repensé à toutes ces souffrances à l'Union, à Genk, à Anderlecht... tout ce travail qui paie. Ca fait vraiment plaisir". 

Écarté au RSCA après avoir été lancé très jeune par Vincent Kompany, Anouar Ait El Hadj a ensuite connu des galères à Genk, et même à l'USG, il aura fallu un travail au corps de la part de Sébastien Pocognoli... qui commence à payer. Mais c'est surtout le collectif qui sublime son talent.

"L'Union, c'est une famille. On sait qu'il faut tout donner pour aller chercher une victoire et on a montré aujourd'hui encore qu'on savait tous se battre les uns pour les autres. Il faut faire ça à chaque match", prévient Ait El Hadj. "Maintenant, on va fêter ça et demain, on se reconcentre sur Genk".

