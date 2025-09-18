Vincent Kompany prend position et envoie un signal fort à Anderlecht

Mercredi soir, Vincent Kompany avait le sourire. Le Bayern Munich a signé une belle victoire 3-1 contre Chelsea en Ligue des champions.

"Nous étions très concentrés sur le match", a déclaré Vincent Kompany. "Peu d’équipes ont réussi une telle performance contre Chelsea ces derniers mois. C’est un beau résultat pour nous."

Mais bien sûr, la conversation a glissé un moment sur la Belgique. Comment Kompany voit-il la situation de son ancien club, Anderlecht ? "Je répète la même chose depuis des années. Dans les moments difficiles, je reste simplement un supporter. Parfois, il ne faut pas s'exprimer."



Lire aussi… Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

"Ils doivent travailler dur et rester calmes. Anderlecht reviendra tôt ou tard au sommet. Et à ce moment-là, beaucoup de gens devront ravaler leurs paroles." a avancé l'ancien de Neerpede.

Heureux pour Pocognoli et Mirallas

En plus de son équipe et Anderlecht, Kompany a suivi le succès européen de l’Union Saint-Gilloise. "Je n’ai pas vu les images, mais je suis super content. Pocognoli et Mirallas sont des gars avec qui j’ai longtemps joué en équipe nationale. Ce sont de jeunes entraîneurs qui font un travail formidable."

Kompany vit pour le football et garde un œil sur le championnat belge. Pour Anderlecht, il répète que patience et travail ramèneront tôt ou tard le club au sommet.