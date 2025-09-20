Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

Le RWDM a peut-être été relégué en Challenger Pro League, mais cela ne signifie pas que l'équipe manque de talent. La sélection de l'un de ses gardiens en est la preuve !

Le RWDM Brussels a connu un été mouvementé. D’abord, il y a eu la relégation en Challenger Pro League, puis un changement de nom très contesté qui a suscité beaucoup de colère chez les supporters et les responsables politiques locaux. Le calme est toutefois revenu, et désormais toute l’attention est tournée vers le sportif.

Avec une actuel 8e place en Challenger Pro League, le RWDM Brussels ne peut cependant pas se montrer satisfait. Le club s'est encore incliné face au Lierse (2-0) ce vendredi.

Mais une lueur d’espoir se dessine, et elle porte le nom de Justin Bengui. Un jeune gardien français prêté par l’Olympique Lyonnais, la maison-mère du club bruxellois.

Justin Bengui n’a toutefois pas encore joué avec le RWDM, mais il faudrait peut-être y réfléchir. Les sélections de jeunes françaises regorgent de talent, et Bengui a été convoqué avec l’équipe de France U20 pour participer à la Coupe du monde au Chili.



Le jeune portier a déjà disputé deux rencontres avec les U20 français et est considéré comme un gardien très prometteur. Il est encore sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’à la mi-2028.